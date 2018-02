João Goulart foi monitorado, diz ministra A ministra Maria do Rosário (Direitos Humanos) afirmou ontem que há "fortes indícios" de envolvimento de agentes do regime militar na morte do ex-presidente João Goulart. "É claro que o presidente Jango foi monitorado pela Operação Condor (pacto de ditaduras do Cone Sul para eliminar opositores políticos), com a qual a ditadura brasileira tinha vínculos", disse ela ao Estado.