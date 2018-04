João da Costa vencerá no Recife com 54%, diz Ibope A eleição municipal deve ser decidida no primeiro turno no Recife, segundo pesquisa boca-de-urna do Ibope. O candidato João da Costa (PT) deve obter 54% dos votos, enquanto Mendonça Filho (DEM) fica com 24%. O Ibope ouviu 4 mil eleitores na capital de Pernambuco, e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo Estado e pela TV Globo e registrada sob número 065/08 na 9ª Zona Eleitoral de Recife.