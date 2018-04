João Castelo, do PSDB, é eleito prefeito de São Luis

Com 96,39% das urnas apuradas, João Castelo (PSDB) já é o novo prefeito de São Luís, no Maranhão. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Castelo tinha, às 19h40, 55,86% dos votos válidos (261.263). Seu adversário, Flávio Dino, do PC do B, tinha 44,14% (206.462). Os votos brancos somavam 1,25% (6.026) e os nulos, 1,96% (9.449). O índice de abstenção era de 21,30% (130.811). Castelo disputou a eleição pela coligação PSDB/PSB/PTC. O PC do B de Flávio Dino teve o apoio do PT. Veja também: Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Acompanhe a apuração em tempo real Tire suas dúvidas sobre as eleições Castelo chegou a desdenhar a participação do candidato derrotado em São Paulo, Geraldo Alckmin, durante o segundo turno de sua campanha na capital maranhense. Segundo Castelo, a presença de Alckmin em seu palanque não faria nenhuma diferença expressiva na campanha. Castelo enfrenta o deputado federal do PC do B, Flávio Dino. Ainda sobre Alckmin, o tucano afirmou que "não há necessidade de se pedir ajuda a líderes nacionais". "Meus eleitores são do Maranhão e eu tenho autonomia e história política para pedir votos sem precisar de ajuda de outros nomes importantes nacionalmente. Se por acaso tivesse que pedir ajuda a algum nome importante do partido na minha campanha, pediria do (José) Serra ou do Aécio (Neves)", disse. Apesar desse discurso "auto-suficiente", no primeiro turno o candidato do PSDB pediu ajuda do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, para mostrar ao eleitor de São Luís, em seu programa eleitoral, que é possível uma relação "amigável" entre os dois partidos. Castelo era favorito a levar a disputa para o primeiro turno, mas perdeu espaço depois que o presidente Lula passou a pedir votos para Dino, no final do mês de agosto, nas inserções da propaganda da TV do comunista.