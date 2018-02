Jersey valida ação de SP contra contas ligadas a Maluf A Justiça de Jersey rechaçou as principais teses da defesa do deputado Paulo Maluf (PP-SP) na ação de repatriação de dinheiro supostamente desviado da Prefeitura de São Paulo durante sua gestão (1993-1996). A decisão, do juiz Howard Page, da Corte Real de Jersey, foi publicada ontem no site da corte da ilha britânica. Assim, argumentos como a falta de competência da Prefeitura para entrar com a ação e uma suposta prescrição dos atos não foram considerados válidos pela Justiça de Jersey.