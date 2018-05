Jantar marca entrada 'tímida' de Serra na campanha de Alckmin

Um jantar com ingressos a R$ 1 mil para cerca de 400 convidados, na próxima quarta-feira, deverá marcar um ingresso tímido do governador José Serra (PSDB) na campanha do tucano Geraldo Alckmin à Prefeitura de São Paulo. Fora o jantar, nenhuma atividade de rua está prevista, até aqui, com os dois. Em queda nas pesquisas, Alckmin entrou na disputa com o PSDB dividido. Serra defendeu, desde o início, que o partido abrisse mão de indicar candidato em prol do prefeito Gilberto Kassab (DEM). O tucano renunciou para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes e Kassab, então vice, assumiu a Prefeitura. Veja Também: Marta baixa tom e diz não estar preocupada com Kassab Veja gráfico com a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro O evento, organizado pelo secretário de Relações Institucionais do governo paulista, José Henrique Reis Lobo, um dos secretários do núcleo político de Serra, marca oficialmente a entrada do governador na campanha em São Paulo. Mas o jantar, na unidade central do Jockey Club, está sendo contabilizado como ação do partido, não da campanha, explica Lobo, presidente do PSDB paulistano. Segundo ele, até ontem não havia nenhuma agenda de rua entre Serra e Alckmin. Lobo enfatizou não ser muito "o estilo do governador" participar deste tipo de atividade. Em 2004, quando Serra disputou e ganhou a prefeitura, Alckmin era governador e fazia campanha para o colega em seus horários de almoço. "Tem um pouco do estilo de cada um. Não se pode universalizar isso", minimizou o dirigente tucano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.