Jandira Feghali será sabatinada nesta sexta pelo 'Grupo Estado'

A candidata do PC do B à Prefeitura do Rio, Jandira Feghali, será sabatinada nesta sexta-feira, das 11 às 13 horas, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). O evento faz parte da série promovida pelo Grupo Estado com candidatos a prefeito no Rio e em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Estadão. Logo após a transmissão, o vídeo da sabatina estará disponível no estadao.com.br. Veja também: Acompanhe a sabatina ao vivo Especial: Perfil de Jandira Feghali As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Marcelo Crivella (PRB), Alessandro Molon (PT), Eduardo Paes (PMDB), Fernando Gabeira (PV), Solange Amaral (DEM) e Chico Alencar (PSOL) já participaram do evento. São Paulo Após o término do ciclo com os concorrentes à Prefeitura do Rio, o Grupo Estado vai promover, a partir da semana que vem, uma série de sabatinas com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Os concorrentes Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP), Soninha Francine (PPS) e Ivan Valente (PSOL) já confirmaram presença e terão a oportunidade de explicar os seus projetos para governar a maior cidade do País. Os seis candidatos serão sabatinados individualmente, respondendo a perguntas de jornalistas do O Estado de S.Paulo, do Jornal da Tarde, da Agência Estado e da Rádio Eldorado. Todos os eventos serão transmitidos ao vivo pela internet, via TV Estadão. Além disso, o portal também vai divulgar flashes noticiosos, no decorrer dos eventos, e deixará disponíveis os vídeos completos das sabatinas - para os internautas que quiserem conferir, posteriormente, as idéias dos candidatos de sua preferência.