Jandira Feghali estará hoje na 'Sabatina Estadão' do Rio A candidata a prefeita do Rio, Jandira Feghali (PCdoB), encerra hoje a série de sabatinas promovidas pelo Grupo Estado, realizada na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). O evento, que acontece das 11h às 13 horas, terá transmissão ao vivo pela TV Estadão. Na capital fluminense, já participaram os candidatos Marcelo Crivella (PRB), Alessandro Molon (PT), Eduardo Paes (PMDB), Fernando Gabeira (PV), Solange Amaral (DEM) e Chico Alencar (PSOL). A partir de segunda-feira, o ciclo de sabatinas acontece em São Paulo, com os principais candidatos à Prefeitura: Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab, (DEM), Paulo Maluf (PP), Soninha Francine (PPS) e Ivan Valente (PSOL), nesta ordem. Todos terão oportunidade de explicar suas propostas para as principais áreas. Leitores podem se inscrever no portal Grupo Estado para participar dos encontros, no auditório da sede do grupo, ou interagir pela internet, encaminhando as suas perguntas por e-mails. Um resumo das propostas será publicado, no dia seguinte a cada evento, nas páginas do jornal.