Jandira e Gabeira apostam em artistas na campanha No esforço da última semana para chegar ao segundo turno, os candidatos à Prefeitura do Rio Jandira Feghali (PC do B) e Fernando Gabeira (PV) recorreram a dois prestigiados artistas. Na noite de ontem, o cantor e compositor Caetano Veloso participou do programa de Gabeira. A atriz Fernanda Montenegro pediu votos no programa de Jandira. A candidata do PC do B também teve ontem o apoio do ex-ministro petista José Dirceu, que reforçou um movimento de esvaziamento da candidatura do deputado estadual Alessandro Molon (PT). Caetano declarou: "Eu estou com Gabeira porque ele é um cara diferente. Mas ele não é diferente do Rio, não. Ele é quem mais parece com o Rio. Gabeira é diferente desses outros políticos que andam por aí". O cantor deverá participar também do último programa de TV no primeiro turno, que vai ao ar amanhã à noite. As gravações foram feitas sábado. Na semana passada, Caetano incluiu em seu blog texto em favor de Gabeira. Fernanda Montenegro, que passa por um período de recolhimento desde a morte do marido, o ator Fernando Torres, há menos de um mês, pediu que os eleitores "confiem e votem" em Jandira. "Só um motivo muito forte me faria vir aqui, na frente das câmeras e esse motivo é o Rio", disse a atriz. Fernanda afirma ainda que "o Rio vai se orgulhar de ter Jandira como sua primeira prefeita" e encerra com um apelo: "Mulheres, vamos com Jandira". A atriz gravou no domingo para Jandira e, na tarde de ontem, o vídeo já estava no site da candidata. No horário eleitoral gratuito da tarde de ontem, Gabeira e Jandira fizeram apelos ao eleitor. "Estamos a um passo do segundo turno e quem pode desempatar esse jogo é você", disse Jandira. Gabeira também foi direto. "Preciso do seu voto e dos seus argumentos para convencer o eleitor em dúvida. Vamos estar lá para disputar a vitória final", apelou. O senador Marcelo Crivella (PRB) mostrou pesquisa que o aponta em segundo lugar na disputa carioca. Com pouco tempo na TV, Crivella optou por ressaltar pontos do programa de governo. O primeiro colocado, Eduardo Paes (PMDB), também exibiu números favoráveis de pesquisas eleitorais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.