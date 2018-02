Jandira diz que se for eleita vai evitar epidemia de dengue

A candidata a prefeita do Rio Jandira Feghali (PCdoB) disse na sétima das sabatinas do Grupo Estado com os candidatos ao cargo que se fosse prefeita hoje não haveria epidemia de dengue no ano que vem. Ela comentou que a prefeitura dispõe dos meios de comunicação para educar o povo em relação à doença. De acordo com ela, "tratamento de dengue é hidratação" e é importante ter exame de medição de plaquetas em dois minutos, "o que é possível". Ela citou que seu primeiro ato como prefeita seria "estar na rua fazendo mutirão contra dengue". O vídeo da sabatina pode ser visto na TV Estadão. (clique aqui). Veja também: Especial: Perfil de Jandira Feghali Jandira Feghali diz que se eleita vai priorizar áreas carentes As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Jandira defendeu o direito dos servidores públicos de fazer greve e evitou dizer se cortaria ponto de grevistas, o que considera "secundário". No entanto, disse que "ninguém pode morrer por causa de greve". Segundo Jandira, "se (um grevista) impedir que algum tratamento (médico) necessário seja feito, abro inquérito e demito". No caso de greve na educação, disse que os professores teriam que repor aulas. Jandira, que já encontrou oposição de grupos religiosos em eleições passadas devido ao tema do aborto, disse que é contra o aborto, mas defende que "os casos previstos em lei sejam atendidos pelo sistema público de saúde" e também a atuação do poder público no estímulo ao planejamento familiar. Para ela, uma gestão pública que não atua na prevenção, com educação para o planejamento familiar, "é a maior responsável pelos abortos". Ela comentou também que esse é um tema federal e não da Prefeitura.