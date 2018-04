Jairo Jorge, do PT, é eleito prefeito de Canoas-RS O candidato do PT, Jairo Jorge, foi eleito prefeito de Canoas (RS) com 52,63% dos votos válidos, ou 98.736. Ele derrotou o atual vice-prefeito da cidade, Jurandir Maciel, do PTB, que obteve o porcentual de 47,37%, por uma diferença inferior a dez mil votos, totalizando 88.851. Dos 238.222 eleitores da cidade, 15,37% não compareceram às urnas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 3,38% votaram em branco, enquanto 3,57% optaram por anular o voto.