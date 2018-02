Ivan Valente será o último sabatinado pelo 'Grupo Estado'

O Grupo Estado iniciou na última segunda-feira, 1, um ciclo de sabatinas com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Marta Suplicy (PT) foi a primeira e Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS) deram seqüência. Na segunda-feira, 8, será entrevistado o último candidato, Ivan Valente (PSOL). Todos respondem a perguntas e apresentam suas propostas para as principais áreas da cidade. Logo após a transmissão, o vídeo da sabatina estará disponível no estadao.com.br. Veja também: Especial: Perfil de Soninha Francine Blog: confira as principais declarações de Alckmin, Marta, Kassab e Maluf na sabatina Veja gráfico com a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Leitores podem se inscrever (clique aqui) para participar dos encontros, no auditório do Grupo Estado, ou interagir pela internet, encaminhando as suas perguntas por e-mails. Um resumo das propostas será publicado, no dia seguinte a cada evento, nas páginas do Estado. Assim como as sabatinas dos candidatos do Rio, que terminaram nesta sexta, os encontros de São Paulo ocorrerão das 11 às 13 horas, com transmissão ao vivo pela TV Estadão. O portal divulgará flashes noticiosos e disponibilizará a íntegra dos vídeos, para consulta posterior. Durante as duas horas, cada candidato - uma a cada dia, de segunda a sexta-feira da semana que vem e no dia 8 de setembro - responderá a perguntas de jornalistas do Estado, do Jornal da Tarde, da Agência Estado, da Rádio Eldorado, de participantes e de internautas. O Grupo Estado planeja, ainda, um debate entre os candidatos a vice-prefeito. O cargo ganhou destaque com a possibilidade de o futuro prefeito disputar o governo do Estado, interrompendo o mandato - como fez o então prefeito José Serra (PSDB) em 2006, quando Kassab tomou posse. Série temática Para ajudar o eleitor a comparar propostas e escolher o seu candidato a prefeito, o Estado ainda publica uma série de reportagens temáticas sobre os problemas da cidade, nas edições de segunda-feira. A série começou no dia 4, com o tema habitação, um dos assuntos focados na revista Grandes Reportagens - Megacidades, publicada pelo jornal no dia 3. Na última segunda-feira, os leitores acompanharam uma radiografia sobre a violência, como reduzir os índices de criminalidade e as soluções apontadas pelos candidatos. Além disso, especialistas analisaram cada proposta sugerida - dizendo quais eram exeqüíveis, inadequadas ou mesmo impossíveis de serem levadas adiante.