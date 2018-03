Itesp é intimado a deixar prédio em Sorocaba A Vara da Fazenda Pública de Sorocaba (SP) deu 48 horas para que a Fundação Instituto de Terras do Estado de SP (Itesp) deixe o prédio que ocupa na cidade. A multa será de R$ 10 mil/dia em caso de descumprimento. O prédio é próximo do centro e acomoda também os 6 cartórios da Justiça Eleitoral, cujos juízes entraram com a ação, alegando que o prédio apresenta risco e uma reforma precisa ser feita com urgência.