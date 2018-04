Irregularidades vêm desde 2009

O ex-diretor-geral da Casa, Agaciel Maia, acusado de operacionalizar o esquema, perdeu o cargo - mas foi eleito deputado distrital do DF pelo PTC.

Nos últimos três anos o Senado andou a reboque do noticiário. Só depois de revelado o alto valor pago em horas extras a Casa adotou o ponto eletrônico. Neste ano, revelou-se que dezenas de funcionários da Casa recebem acima do teto do funcionalismo público, R$ 26,5 mil, que é o salário dos ministros do STF. / E.B. e R.C