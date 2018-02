Irregularidades não impediram que ONG recebesse verbas

Relatório do órgão mostra que, na parceria de R$ 6,9 milhões firmada em 2007, houve contratação de empresas de "grupo familiar", licitações e contratações conduzidas indevidamente, realização de despesas "ilegítimas", pagamento de serviços não realizados e descumprimento do objeto pactuado no contrato, o que gerou prejuízo de R$ 682 mil. A CGU diz ainda que, a despeito do prejuízo e de 47 irregularidades não esclarecidas, a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego celebrou outros cinco convênios com a ADRVale, que recebeu R$ 4,4 milhões por eles, conforme o Portal da Transparência. Em outro documento do ano passado, a controladoria informou que a entidade não havia apresentado prestações de contas de duas delas.

A ADRVale diz que os convênios foram executados conforme as normas do Programa ProJovem e que os questionamentos estão sendo esclarecidos.