Iris Rezende é reeleito com ampla vantagem em Goiânia

Confirmando seu favoritismo, o prefeito Iris Rezende (PMDB) se reelegeu com um ampla vitória em Goiânia neste domingo, 5. Ele obteve 74,16% dos votos válidos, enquanto o segundo lugar, Sandes Júnior (PP), conquistou 15,75%. Em terceiro lugar ficou Gilvane Felipe (PPS), com 5,2%. Veja Também: Prefeito com ficha-suja vence em Goiânia Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos TSE registra 168 prisões e casos de 509 irregularidades Imagens da votação pelo Brasil Votos em branco somavam 15.287, enquanto os nulos eram 34.900. As abstenções contabilizavam 118.948. Para o Palácio do Planalto, o sucesso da coligação do PMDB com o PT na cidade transformou-se em exemplo de manual. Na disputa pela capital, o prefeito fez chapa com o petista Paulo Garcia, candidato a vice-prefeito. "Eu tinha certeza da vitória", disse Iris. "Nos últimos dias, com as carreatas e comícios, disse que a minha expectativa fosse superior às pesquisas publicadas (71%)", comentou o ex-governador. "Porque senti nas ruas que as pesquisas não foram á periferia", afirmou ele, que durante a campanha enfrentou críticas por um processo de improbidade administrativa. A ação foi julgada improcedente em 1º grau. O Ministério Público recorreu da decisão e o processo foi remetido ao Tribunal de Justiça de Goiás. Apoio do presidente O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou para Goiânia o chefe de gabinete da Presidência, Gilberto Carvalho. "Desde que o PT decidiu entrar na chapa, é evidente que o presidente manifesta apoio, além de um carinho particular pelo Iris, do qual sou testemunha", disse Carvalho à imprensa local. "É importante levar adiante a coligação com o PMDB no plano local e nacional", emendou. A situação favorável da candidatura Iris demoveu Lula de subir no palanque do peemedebista. Para assessores do Planalto, o presidente precisa se concentrar nas campanhas onde o PT enfrenta disputas acirradas, como Natal e São Paulo. Iris, antes de ser apoiado pelo Planalto e pelo PT, foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso e, na eleição municipal de 2004, derrotou o então prefeito Pedro Wilson, do PT. Túlio Maravilha O atacante Túlio Maravilha, atual artilheiro da Série B com 21 gols pela equipe do Vila Nova (GO), foi eleito vereador de Goiânia, pelo PMDB. Terceiro mais votado, com 8.407 votos com % das urnas apuradas, o jogador faz planos. "Estou feliz, com os meus gols o Vila vai para a Série A e com meus votos vou atuar na política", disse ele. A frente de Túlio, os vereadores mais votados de Goiânia foram Bruno Peixoto (PMDB), com 2,03% dos votos, e Francisco Jr. (PMDB), com 1,81. O jogador de 39 anos de idade, e autor de mais de 800 gols segundo os cálculos dele, já sonha alto: "Com certeza, vou pensar mais á frente em disputar a Câmara e quem sabe o Senado e até mesmo a Presidência da República." A apuração dos votos para vereadores em Goiânia ainda não terminou. Problemas com 150 urnas antigas adiaram o processo que somente foi solucionado no final do dia. Segundo a PM, 639 ocorrências foram registradas. 19 delas de compra de votos e 321 de ocorrências diversas enquanto 469 pessoas foram presas, segundo dados da Policia Militar. Num dos incidentes mais graves, ocorreu o furto de uma urna eletrônica, de madruga, em Goiânia. Mas, além de apreensão dos menores a urna foi recuperada e mais tarde substituída, informou o coronel Antonio Motta. (Com Rubens Santos, de O Estado de S. Paulo)