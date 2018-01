Ipem diz que processo não fere princípios legais O superintendente do Ipem, Alexandre Modonezi, negou direcionamento da licitação e disse que o processo atende a todos os princípios legais. Segundo ele, as especificações técnicas exigidas pela autarquia quanto à mesa de gabinete podem ser atendidas por diversas empresas. "Não estamos comprando linha Z, mas a descrição do item, que várias empresas fazem. Me espanta dizer que de uma determinada empresa", declarou Modonezi, que afirmou que outros fornecedores têm a linha Z no catálogo - a reportagem não encontrou nenhum.