Investigação sobre acertos em licitação revela atuação até no Iraque Documentos das investigações feitas na Alemanha e nos EUA sobre o envolvimentos da Siemens em possíveis acertos em licitações revelam que a gigante alemã pagou até contas do ex-presidente da Argentina Carlos Menem, de atuais políticos do país vizinho e mexicanos, além de funcionários públicos no governo da Venezuela.