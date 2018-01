Internet deve ser a mídia da esquerda, defende o petista

"Não é possível imaginar que um jornal de 10, 15 mil exemplares vai permitir que a gente fale o que pensa para milhões de pessoas, mas através da internet a gente pode chegar a milhões de pessoas sentadas nos sofás de suas casas se a gente assumir a responsabilidade de fazer", disse. "Precisamos criar nossos instrumentos de comunicação", insistiu o presidente de honra do PT. Desde o julgamento do mensalão Lula tem estimulado as centrais sindicais a criarem suas próprias mídias. Ontem, disse que elas não aproveitam nem 0,5% do potencial que têm de atuar na internet. / F.G.