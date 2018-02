Internautas provocam ex-parlamentar no Twitter

Demóstenes perdeu o mandato anteontem, após responder a processo por quebra de decoro parlamentar, sob a suspeita de ter colocado seu mandato a serviço do contraventor Carlinhos Cachoeira, conforme o relator da ação, Humberto Costa (PT-PE).

Internautas recorreram a ironias, dizendo que o ex-senador goiano já foi embora tarde. "Trate de mudar sua biografia. Você não é mais senador. Foi cassado, lembra?", comentou um deles. Um outro sugeriu: "Acho melhor o senhor mudar o nome do seu perfil. 'Senador' não te pertence mais!" A resolução que determina a cassação do mandato de Demóstenes foi publicada ontem no Diário do Senado.

Um terceiro internauta lembrou que ele colheu o que plantou na carreira política. "Lembra do Fora Sarney que você liderou?" indagou, referindo-se à campanha para derrubar o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), durante o escândalo dos atos secretos, denunciado pelo Estado em 2009.

Houve quem se solidarizasse com Demóstenes no Twitter. Um internauta lançou provocações aos adversários do PT. "Sua falha foi unir-se a Cachoeira e não ao partido dos mensaleiros. Teria a base, a CUT, a UNE e o STF a seu favor", escreveu.

Uma outra usuária do microblog mandou fluidos de boa sorte. "O cair é do homem, o levantar é de Deus. Que Ele te fortaleça e te estabeleça. Abraço da Bahia."

Esvaziando gavetas. Ontem foi dia de esvaziar as gavetas e devolver as chaves ao Senado. Assessores de Demóstenes tiraram a papelada e encaixotaram documentos e coisas pessoais do agora ex-senador da República.

Depois da primeira noite de sono como ex-senador, Demóstenes acordou cedo e, conforme informações de antigos assessores, viajou ontem para Goiânia, onde deu entrada nos procedimentos de retorno ao cargo de procurador de Justiça do Estado, do qual estava afastado desde 2002.

As dores de cabeça do ex-senador não acabaram com a cassação, porém. Além de inquérito criminal movido pela Procuradoria-Geral da República, ele enfrentará processo disciplinar quando retornar ao cargo, conforme informou ontem, em nota, a Corregedoria do Ministério Público. Ele é acusado de ter cometido falta funcional grave e pode ser aposentado compulsoriamente.