Intech doou para PT No dia 29 de março, o Estado mostrou que o Ministério da Pesca comprou 28 lanchas-patrulha que nunca entraram em operação. As embarcações foram compradas por R$ 31 milhões da empresa Intech Boating, de Santa Catarina. O contrato foi feito em 2008 e 2009, na gestão de Altemir Gregolin. No dia seguinte, o jornal revelou também que a Intech doou R$ 150 mil para o diretório do PT de Santa Catarina, que bancou 81% da campanha da ministra Ideli Salvatti ao governo do Estado na eleição de 2010. Parte do contrato de R$ 31 milhões foi paga na gestão de Ideli, que ficou 5 meses à frente da Pesca em 2011 antes de ser remanejada para as Relações Institucionais.