Instituto do petista dá apoio, mas não diz valor investido O Instituto Lula apoiou financeiramente o projeto do livro 10 Anos de Governos Pós-Neoliberais no Brasil: Lula e Dilma, mas não quis informar o valor investido. O trabalho teve início em janeiro. A entidade diz que um de seus objetivos é promover o estudo e debate sobre as políticas públicas do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.