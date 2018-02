Inscrições abertas para 'Entrevistas Estadão' com Aécio Neves

Estão abertas as inscrições para quem quiser acompanhar ao vivo, no auditório do Grupo Estado, a entrevista com Aécio Neves, candidato do PSDB à Presidência da República, na próxima quarta-feira, 27, a partir das 16 horas. A série Entrevistas Estadão vai ouvir os principais concorrentes ao Palácio do Planalto, com transmissão ao vivo pelo portal estadao.com.br e pelo canal do Estadão no YouTube.

Para se inscrever, basta acessar o site www.furqdelg.com.br/estadao-eleicoes2014. O número é limitado e respeitará a ordem de registro. O público também pode se inscrever ou tirar dúvidas pelo telefone (11) 2875-4158.

Os espectadores poderão fazer perguntas por escrito ao candidato, que serão avaliadas pelos jornalistas do Estado. Os internautas podem enviar questões pelas redes sociais através da hashtag #EntrevistasEstadao. Ao longo da entrevista, o candidato vai responder à Pergunta do Twitter, selecionada entre os usuários do microblog.

O auditório do Grupo Estado fica na Av. Eng. Caetano Álvares, 55, no bairro do Limão.

Também participam da série Entrevistas Estadão a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, na próxima sexta, 29, às 15 horas, no Palácio do Alvorada, em Brasília. No estúdio da TV Estadão, sem plateia, participaram Eduardo Jorge (PV) no último dia 18, e Pastor Everaldo (PSC) no dia 20. Luciana Genro (PSOL) será entrevistada nesta sexta-feira, 22, também no estúdio, a partir das 16 horas.

Também foram ouvidos nas Entrevistas Estadão os principais candidatos ao governo de São Paulo e o senador Eduardo Suplicy (PT), que tenta a reeleição. As entrevistas dos candidatos Gilberto Kassab (PSD) e José Serra (PSDB) foram adiadas, em decorrência da morte de Eduardo Campos, no dia 13, e serão reagendadas. Em setembro, serão ouvidos os candidatos a vice-presidente das três principais chapas da disputa, todos no estúdio da TV Estadão.