Incêndio destrói Cartório Eleitoral no interior baiano O Cartório Eleitoral de Coribe (BA), 1047 quilômetros a oeste de Salvador, foi destruído por um incêndio na madrugada de hoje. Como o imóvel estava vazio, não houve feridos, mas a Polícia Civil suspeita que o fogo tenha sido causado por eleitores insatisfeitos com o resultado da eleição de domingo. O município, que tem 12.498 eleitores, elegeu José Alves Ferreira, conhecido como Nino de Dio (PR), com apenas 302 votos a mais que o atual prefeito, Derval Barbosa de Arruda, o Vazim (PP).