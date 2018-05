Ibope:Líder, Paes sobe 2 pontos e Crivela ganha 1 no Rio O candidato a prefeito do Rio Eduardo Paes (PMDB) subiu de 27% para 29%, mantendo o empate técnico com o candidato Marcelo Crivella (PRB), que teve oscilação positiva de 23% para 24%, na mais recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) feita por encomenda do jornal "O Estado de S. Paulo" e Rede Globo de Televisão e divulgada neste sábado. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Em terceiro lugar, está o candidato Fernando Gabeira (PV), que subiu quatro pontos porcentuais, crescendo de 6% no levantamento do dia 12 para 10%, e passando a candidata Jandira Feghali (PCdoB), que manteve os 9% da sondagem anterior. Solange Amaral (DEM) caiu 2 pontos - de 5% para 3%. Chico Alencar (PSOL) oscilou de 1% para 2% e Alessandro Molon (PT) caiu de 4% para 2%. Paulo Ramos (PDT) foi lembrado por 1% dos eleitores. Filipe Pereira (PSC), Vinicius Cordeiro (PTdoB) e Eduardo Serra (PCB) não atingiram 1% das intenções de voto. O nome do candidato Antonio Carlos (PCO) constava do disco apresentado aos entrevistados, porém, não foi citado. Os votos em branco e nulos ficaram em 9%. Não sabem ou não responderam 10% dos entrevistados. Segundo turno Num eventual segundo turno, se a disputa fosse entre Paes e Crivella, o tucano venceria com 44% contra 29% do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Se o embate fosse entre o tucano e Jandira, ele também ganharia, com 45% contra 23%. Numa segunda etapa entre Paes e Gabeira, o tucano, de novo, seria o prefeito, com 49% das intenções contra 17% do verde. Crivella ficaria com 34% se fosse para o segundo turno com Jandira, que teria 31%, segundo a pesquisa. Se os escolhidos para o segundo turno fossem Crivella e Gabeira, o bispo da Igreja Universal seria o prefeito, com 36% dos votos, contra 24% de Gabeira. Rejeição Crivella é o candidato a prefeito do Rio mais rejeitado pelos eleitores, com 33%, de acordo com o Ibope. O segundo mais rejeitado é Gabeira, com 16%. Depois, vêm Solange, com 14%, Paes e Molon, ambos com 12%, Jandira, Chico Alencar e Pereira, com 9%, Antonio Carlos e Ramos, com 8%. Cordeiro e Serra são rejeitados por 7%. O Ibope realizou a pesquisa entre terça (23) e quinta-feira (25). Foram entrevistados 1.204 eleitores na capital fluminense. O levantamento foi registrado na 228ª Zona Eleitoral do Rio, sob o número 38/08.