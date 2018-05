Ibope:Kassab passa Alckmin e Marta segue na liderança O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, subiu 4 pontos porcentuais - de 21% para 25% - na mais recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), contratada pelo jornal "O Estado de S.Paulo" e Rede Globo, e já ultrapassou o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, que teve oscilação negativa de 1 ponto porcentual, de 21% para 20%, na corrida à Prefeitura de São Paulo. A pesquisa divulgada neste sábado mostra também que a candidata do PT, Marta Suplicy, continua liderando o levantamento, com os mesmos 35% das intenções de voto da sondagem anterior, divulgada no dia 12. Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, Kassab e Alckmin continuam tecnicamente empatados. Em quarto lugar, está o deputado Paulo Maluf, candidato do PP, que oscilou 1 ponto, de 8% para 7%. Em seguida, na quinta posição, vem a vereadora Sonia Francine, a Soninha, candidata do PPS, que subiu 1 ponto, e agora está com 4%. O deputado Ivan Valente, candidato do PSOL, obteve 1%. Os candidatos Anai Caproni (PCO), Ciro Tiziani Moura (PTC) e Levy Fidelix (PRTB) tiveram menos do que 1%. Edmilson Costa (PCB) e Renato Reichmann (PMN) constavam do disco da pesquisa estimulada, porém, não foram citados pelos eleitores entrevistados. Os votos em branco e nulos somaram 4% e não sabem em quem votar ou não responderam totalizaram 4% dos eleitores. Segundo turno Numa eventual disputa do segundo turno entre Marta e Kassab, haveria empate técnico. Ela teria 45% contra 44% das intenções de voto para ele, de acordo com o Ibope. Também haveria empate caso a segunda etapa eleitoral fosse entre Marta e Alckmin. Os candidatos do PT e do PSDB a prefeito de São Paulo teriam os mesmos 45%. Num segundo turno entre Marta e Maluf, a candidata do PT à Prefeitura ganharia de 55% a 25%. Na hipótese de Kassab competir com Alckmin, o candidato do PSDB levaria a Prefeitura por 45% contra 37%. O Ibope também simulou um eventual segundo turno entre Alckmin e o candidato do PP a prefeito. Nessa eventualidade, o candidato do PSDB teria 66% das intenções contra 17% de Maluf. Rejeição O candidato do PP é o que tem o maior índice de rejeição entre os entrevistados pelo Ibope. Segundo o levantamento, 53% dos eleitores consultados não votariam em Maluf de jeito nenhum. Marta aparece em segundo lugar, com 32%. Kassab vem na terceira posição, com 24%, seguido por Soninha, com 23%, e Valente, com 21%. Fidelix vem depois, com 20%, seguido por Anai (17%), Moura (17%), Costa (15%) e Reichmann (15%). Alckmin é o que tem o menor índice de rejeição, com 13%. Espontânea Na sondagem espontânea, Marta também está na frente, com 30%. Em segundo lugar, vem Kassab, com 20% das intenções de voto. Depois, Alckmin, com 16%, seguido por Maluf, com 6%, e Soninha, que obteve 2%. Valente, Fidelix, Reichmann, Anai, Moura e Costa foram citados por menos de 1% dos eleitores entrevistados. Os demais candidatos não foram mencionados. A pesquisa do Ibope foi realizada entre terça (23) e quinta-feira (25). Foram entrevistados 1.204 eleitores. O levantamento foi registrado na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, sob o número 031.001.08-SPPE.