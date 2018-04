Ibope: Wilson Santos (PSDB) lidera disputa em Cuiabá A primeira pesquisa do Ibope no segundo turno em Cuiabá (MT), divulgada ontem, aponta a vitória do prefeito Wilson Santos (PSDB) sobre o empresário Mauro Mendes (PR), apoiado pelo governador Blairo Maggi (PR) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conforme o levantamento encomendado pela TV Centro América, afiliada da Rede Globo, o tucano seria reeleito com 58% dos votos totais, contra 34% de Mendes. Na reta final da campanha, o tucano está recebendo em Cuiabá apoio de lideranças do partido. Ontem, a vice-presidente nacional do PSDB e senadora por Mato Grosso do Sul, Marisa Serrano, participou de passeata pela ruas da cidade com o candidato. "Nós já elegemos quase 800 prefeitos no Brasil e se confirmar a expectativa do partido conseguirá eleger mais um em Cuiabá, que é muito importante no projeto do PSDB", disse a senadora. Uma das estratégias de campanha de Santos é a visita à cidade de lideranças tucanas. No primeiro turno, os governadores mineiro Aécio Neves, e de São Paulo, José Serra, estiveram em Cuiabá participando de comício e carreatas. O candidato derrotado à prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), chegou hoje a Cuiabá para participar da campanha política do candidato à reeleição neste fim de semana. "Viemos trazer nosso apoio ao prefeito Wilson Santos que será reeleito com votação expressiva", disse Alckmin. A última vez que Alckmin esteve em Cuiabá foi em 2006 quando disputava a presidência da República com Luiz Inácio Lula da Silva. "O Alckmin é meu amigo pessoal e sempre dá sorte toda vez que vem a Cuiabá. Neste momento todos os apoios são importantes", disse Wilson Santos. No final da tarde de hoje chegou a cidade o vereador mais votado de São Paulo, Gabriel Chalita (PSDB) - que obteve 102.048 votos - para reforçar a campanha do tucano.