Ibope: tucano supera aliado de Lula em Duque de Caxias Apesar do apoio explícito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Sérgio Cabral, o prefeito de Duque de Caxias (Baixada Fluminense), Washington Reis (PMDB), enfrenta muitas dificuldades para se reeleger. A pesquisa do Ibope na cidade indica a liderança do deputado estadual tucano José Camilo Zito na única cidade da região metropolitana onde o PSDB tem chances de conquistar a prefeitura. Ele tem 49% das intenções de voto ante 35% de Reis. A margem de erro é de 4 pontos porcentuais. Zito foi prefeito de Caxias entre 1996 e 2004, mas não conseguiu fazer o sucessor. Agora, indica a pesquisa, ele tem chances de retomar o posto no primeiro turno. Em terceiro lugar, a candidata do PSOL, Leninha, tem apenas 3%. Votos brancos e nulos somam 5% e 8% dos entrevistados não soube responder. A seu favor, Zito tem rejeição menor do que seu adversário: 17% contra 31%. A administração de Reis é avaliada como boa/ótima por 42% dos entrevistados, mas é regular para 35% e ruim/péssima para 20%. Em Caxias, o PT indicou o vice na chapa de Reis, que tem usado a imagem de Lula e de Cabral para subir nas pesquisas. A Justiça Eleitoral retirou das ruas da cidade publicidade da prefeitura sobre obras da administração dele por considerá-las peças de propaganda eleitoral. A pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Globo, ouviu 602 eleitores em Caxias entre os dias 12 e 14 de setembro e foi registrada na 194º zona eleitoral sob o número 727/2008.