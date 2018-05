Ibope: prefeito de Santos dispara na liderança O prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa (PMDB), candidato a reeleição pela coligação "União por Santos" (PMDB-PSDB-PCdoB-PDT-PMN-PSL-PTC-PTB-PRP-PV-PSC-PSDC-PR-PP-PTN-PPS-PRB), disparou na liderança das intenções de voto, de acordo com a pesquisa Ibope/TV Tribuna (afiliada da Rede Globo) divulgada hoje. Papa aparece com 72%. Em segundo lugar, está a candidata da coligação "Santos Pode Mais" (PT-PTdoB), Maria Lucia Prandi, com 10%, e em terceiro, Mariângela Duarte, da "Santos Conhecimento e Inovação" (PSB-DEM), que tem 7% da preferência do eleitorado santista. Os candidatos Eneida, da coligação "Fortalecer o Poder Popular" (PSOL-PCB), e Natan Kogos (PRTB) foram citados entre os 805 entrevistados, mas não atingiram 1%. A pesquisa mostra ainda que 5% dos eleitores estão indecisos e 5% pretendem votar em branco ou anular. Registrada na 118ª Zona Eleitoral de Santos sob o protocolo número 4224/2008, a pesquisa foi realizada entre 15 e 18 de agosto e a margem de erro é de três pontos percentuais.