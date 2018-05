Ibope: Pinheiro e Henrique chegam a 20% em Salvador Os candidatos a prefeito de Salvador Walter Pinheiro (PT) e João Henrique Carneiro (PMDB) subiram 4 e 6 pontos porcentuais, respectivamente, e empataram com 20% das intenções de voto, na mais recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) encomendada pela TV Bahia, da Rede Bahia, afiliada da Rede Globo, e divulgada hoje pelo telejornal BATV. O candidato Antonio Imbassahy (PSDB) caiu 5 pontos, indo de 18% para 13%. O deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM), o ACM Neto, da coligação "A Voz do Povo" (DEM-PR-PRB-PTN-PTC-PSDC-PRP-PTdoB), mantém a liderança, com 28% contra 26% do levantamento anterior, do dia 15. O candidato da "Frente de Esquerda Socialista" (PCB-PSOL-PSTU), Hilton Coelho, continua com 3%. Os votos em branco e nulos somaram 8% e não souberam ou não responderam 7% dos eleitores entrevistados. Esta é a quarta sondagem do Ibope contratada pela TV Bahia. Na disputa de um eventual segundo turno entre ACM Neto e Henrique Carneiro, da "Força do Brasil em Salvador" (PMDB-PTB-PDT-PMN-PSL-PSC-PP-PHS-PRTB), o democrata ficaria com 41% contra 35% do peemedebista. Se ACM Neto fosse para o segundo turno com Pinheiro, da "Salvador, Bahia, Brasil" (PCdoB-PV-PT-PSB), ficaria com 40% contra 38% do petista. No caso de um embate entre o democrata e Imbassahy - "Para Melhorar Salvador" (PSDB-PPS) -, o primeiro obteria 39% dos votos e o tucano, 32%. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 37451/2008.