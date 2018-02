Ibope: Paes sobe 7 pontos e empata com Crivella no Rio O candidato do PMDB à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, subiu 7 pontos, chegou aos 19% de intenções de voto e está tecnicamente empatado com Marcelo Crivella, da coligação "Vamos Mudar o Rio" (PR-PSDC-PRTB-PRB), que caiu de 28% para 24%, revela a pesquisa Ibope encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo. Com esses números, a campanha está polarizada entre os dois concorrentes, uma vez a candidata da coligação "Mudança Pra Valer" (PTN-PCdoB-PHS-PSB), Jandira Feghali, o terceiro nome forte da disputa, ficou nos 10% (tinha 11% na pesquisa anterior, de 15 de agosto). A forte ascensão do candidato da coligação "Unidos pelo Rio" (PMDB-PP-PSL-PTB), que tinha só 8% no início do mês, é confirmada por sua vitória no combate direto com o rival num eventual segundo turno, em que ele venceria por 36% a 33%. Abaixo deles, segundo o Ibope, aparecem empatados com 5% das intenções de voto Fernando Gabeira, da coligação "Frente Carioca" (PV-PSDB-PPS) e Solange Amaral, da coligação "Experiência e Sensibilidade para Mudar o Rio" (DEM-PTC-PMN). O petista Alessandro Molon e Chico Alencar, da coligação "Frente Rio Socialista" (PSOL-PSTU), ficaram com 2% cada. Fechando a lista vêm Filipe Pereira, da coligação "Rio Esperança" (PRP-PSC), e Paulo Ramos (PDT) com 1%. Os demais não pontuaram. Um terço do eleitorado continua fora dessas contas: 17% responderam que não sabem, 13% votaram nulo ou branco e 31% não responderam. Na pesquisa espontânea, em que nenhum nome é sugerido, o cenário foi praticamente igual: Crivella recebeu 18% das preferências, Eduardo Paes 12% e Jandira 7%. Nessa tabela, 38% disseram que não sabem e 12% escolheram branco ou nulo. Segundo turno Num possível segundo turno, Eduardo Paes derrotaria também a candidata Jandira Feghali, por 39% a 26%. Na disputa direta entre Crivella e Jandira, o concorrente do PRB ganharia por 36% a 32%. Além de perder 4 pontos em relação à pesquisa anterior, Crivella continua com alto índice de rejeição: 29% dos consultados não votariam nele. O nome de Paes é rejeitado por 10% dos eleitores, menos que os 11% de Jandira Feghali. A pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo foi a campo entre 26 e 28 de agosto e entrevistou 1.001 eleitores cariocas. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na 228ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, sob número 24/08.