Ibope: Paes passa Crivella e assume liderança no Rio Pesquisa Ibope encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo mostra que o candidato do PMDB, Eduardo Paes, ultrapassou Marcelo Crivella, do PRB, e lidera as intenções de voto para prefeito do Rio de Janeiro. Paes subiu 8 pontos porcentuais e chegou a 27% de intenções de voto. Crivella ficou praticamente estável: caiu um ponto porcentual, passando de 24% para 23%. O resultado confirma uma forte e contínua ascensão de Paes, candidato apoiado pelo governador do Estado, Sérgio Cabral (PMDB). Ele mais que dobrou seu porcentual no intervalo de três pesquisas, em menos de um mês. No dia 15 de agosto, ele tinha 12% das intenções de voto. Subiu 7 pontos na pesquisa de 30 de agosto, mas ainda continuava em segundo lugar (19% contra 24% de Crivella). Agora cresceu 8 pontos e assumiu a liderança. Jandira Feghali (PC do B) tinha 10% e caiu para 9%, variando dentro da margem de erro. Abaixo deles, aparecem Fernando Gabeira (PV), com 6% das intenções de voto, Solange Amaral (DEM), com 5%, e Alessandro Molon (PT), com 4%. Chico Alencar, do PSOL, e Paulo Ramos, do PDT, ficaram com 1% cada. Os demais não pontuaram. Votos brancos e nulos somaram 12% e não souberam ou não quiseram responder representaram 11%. Segundo turno Num eventual segundo turno, Paes venceria Crivella por 43% a 30%, beneficiando-se da alta rejeição (37%) ao candidato do PRB. Crivella tem a maior rejeição entre todos os candidatos, enquanto Paes tem uma das menores: 13%. O peemedebista teria uma folga ainda maior se num segundo turno enfrentasse Jandira: 46% a 23%. A pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo foi a campo entre os dias 9 e 11 de setembro e entrevistou 1.001 eleitores cariocas. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na 228ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, sob número 28/2008.