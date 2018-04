Ibope: Lacerda sobe e empata com Quintão em BH O candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo PMDB, Leonardo Quintão, caiu 7 pontos porcentuais e o adversário Márcio Lacerda (PSB) subiu 12 pontos, numa nova reviravolta apontada pelo Ibope na segunda pesquisa sobre o segundo turno na capital mineira, encomendada pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela Rede Globo de Televisão e divulgada hoje. Com o resultado, Lacerda, que obteve 45%, e Quintão, com 44%, estão tecnicamente empatados, pois a margem de erro da sondagem é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. No primeiro levantamento da segunda etapa do pleito, realizado na semana passada, Lacerda, da coligação "Aliança por BH" (PSB-PT-PTB-PP-PR-PV-PMN-PSC-PSL-PTN-PTC- PRP), tinha 33% das intenções de voto, e Quintão, da "Belo Horizonte para Você" (PMDB-PHS), estava com 51%. Nesta nova pesquisa, os votos em branco e nulos somaram 6% e 5% dos eleitores não sabem ou não responderam. Esta é uma nova reviravolta na conturbada campanha da capital de Minas Gerais. No primeiro turno, Lacerda e Quintão ocupavam posições inferiores nas pesquisas, que eram lideradas pela deputada Jô Moraes (PCdoB). No decorrer da campanha, o candidato do PSB - apoiado pelo prefeito da cidade, Fernando Pimentel (PT), e pelo governador de Minas, Aécio Neves (PSDB) - disparou e ocupou a liderança dos levantamentos. Depois, foi a vez do candidato do PMDB, que, na última sondagem, era o líder, com 18 pontos à frente do socialista. Dos votos válidos - quando não são considerados os votos em branco, nulos e os indecisos - Lacerda está com 51% e Quintão, 49%. Na pesquisa espontânea, em que não é mostrado o nome do candidato, Lacerda tem 45% contra 44% de Quintão. O levantamento mostrou também que 77% dos eleitores entrevistados afirmaram que a decisão do voto é definitiva e 17% disseram que ainda podem mudar. Rejeição O índice de rejeição dos candidatos do PSB e do PMDB também é equivalente, de acordo com o Ibope. Enquanto Lacerda é rejeitado por 34% dos entrevistados, Quintão não teria o voto de 33%. Já 21% afirmaram que poderiam votar em qualquer um dos dois. O Ibope entrevistou 1.204 eleitores entre ontem e hoje na capital mineira. A pesquisa foi registrada na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, sob o número 79967/2008.