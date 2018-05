Ibope: Lacerda segue líder;Quintão sobe 9 pontos em BH Líder na corrida eleitoral em Belo Horizonte, o candidato a prefeito Márcio Lacerda (PSB) subiu 3 pontos porcentuais, chegando a 45% das intenções de voto, o que lhe daria uma vitória no primeiro turno, de acordo com a última pesquisa Ibope, encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e Rede Globo. A soma dos adversários de Lacerda é de 39%. O destaque deste levantamento fica por conta do candidato Leonardo Quintão (PMDB), que subiu 9 pontos porcentuais - de 11% na sondagem do dia 12 para 20% na deste sábado (27). Quintão ultrapassou a candidata Jô Moraes (PCdoB), que oscilou positivamente 1 ponto - de 12% para 13%. O candidato Sérgio Miranda (PDT) ficou com 3%. Gustavo Valadares (DEM), Jorge Periquito (PRTB) e Vanessa Portugal (PSTU) obtiveram 1% das intenções de voto cada. Andre (PT do B) e Pepê (PCO) não atingiram 1% dos votos. Os que votariam em branco ou anulariam o voto caíram de 19% para 6%. Não sabem ou não responderam 11%. Segundo turno Se a eleição fosse para um segundo turno, Lacerda ganharia de Jô Moraes (52% a 21%) e de Quintão (49% a 26%). No caso de disputa entre Jô Moraes e Quintão, o peemedebista seria eleito com 37% dos votos contra 25% da comunista. Entre Jô Moraes e Vanessa Portugal, a comunista levaria a melhor, com 44% dos votos, contra 5% da candidata do PSTU. O Ibope fez o levantamento entre segunda (22) e quarta-feira (24). Foram entrevistados 1.106 eleitores na capital mineira. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na 26ª Zona Eleitoral, sob o número 38 - Protocolo nº 69.705/2008.