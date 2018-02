Ibope: Lacerda dispara e hoje venceria no 1º turno em BH A terceira rodada da pesquisa contratada pelo O Estado de S. Paulo e pela TV Globo mostra uma virada surpreendente em Belo Horizonte: em apenas duas semanas, quadruplicou a intenção de voto em Márcio Lacerda (PSB), que saltou de 9% para 40% - cenário que hoje lhe garantiria a vitória em primeiro turno. Seu índice supera a soma de todos os adversários, que é de 29 pontos porcentuais. Essa foi a primeira sondagem do Ibope na cidade após o início do horário eleitoral gratuito, no qual Lacerda fez questão de destacar que é apadrinhado de dois dos mais populares políticos mineiros - o governador Aécio Neves (PSDB) e o prefeito Fernando Pimentel (PT). A deputada Jô Moraes, da coligação "BH é Você" (PCdoB-PRB), perdeu a liderança sem ter apresentado grande alteração - oscilou negativamente de 18% para 15%. A margem de erro é de três pontos. Em terceiro lugar está Leonardo Quintão - coligação "Belo Horizonte para Você" (PHS-PMDB) - com 10%, mesmo índice que obteve no levantamento anterior, quando estava em empate técnico com Lacerda. Sérgio Miranda - coligação "BH Pode Mais" (PCB-PDT) - teve 2% e tanto Vanessa Portugal - "Frente de Esquerda Socialista" (PSOL-PSTU) - como Gustavo Valadares (DEM) aparecem com 1%. A pesquisa Ibope indica que o fluxo de votos para o candidato de Aécio e Pimentel vem, principalmente, dos indecisos, cujo índice caiu de 37% para 20%, e dos que pretendem votar em branco ou anular o voto, índice que também teve queda, de 15% para 10% dos votos. A situação de Lacerda, da coligação "Aliança por BH" - (PT-PSB-PTB-PP-PR-PV-PMN-PSC-PSL-PTN-PTC-PRP) - não é confortável só na pesquisa estimulada. Na espontânea, ele também venceria no primeiro turno, com 31%. Jô Moraes teria 11% e Quintão, 7%. Os demais não passam de 1%. Além disso, não há grandes oscilações nas camadas do eleitorado: Lacerda aparece à frente entre homens e mulheres, em todas as faixas de idade e de renda. A pesquisa aponta outro número para animar Lacerda e seus apoiadores tucanos e petistas: 52% dos entrevistados pelo Ibope declararam acreditar que ele será o próximo prefeito de Belo Horizonte. A gestão do atual prefeito segue também muito bem avaliada: 79% a consideram boa ou ótima, 16% disseram que é regular e somente 3% a consideram ruim ou péssima. Outro fator que pode ter pesado na disparada do candidato do PSB é o otimismo do eleitorado de Belo Horizonte. De acordo com a pesquisa, 72% estão satisfeitos e 14% se disseram muito satisfeitos em relação à vida que levam. Apenas 11% se disseram insatisfeitos e 1%, muito insatisfeitos. Segundo turno Apesar de o Ibope indicar vitória em primeiro turno, Lacerda também lidera as sondagens de segundo turno. Venceria Jô Moraes por 48% a 21% dos votos e Quintão, por 47% a 17%. Em outro cenário, a candidata do PCdoB venceria o do PMDB por 32% a 25%. Nenhum dos concorrentes que aparecem como competitivos na pesquisa tem alto índice de rejeição. Apenas 4% dos eleitores de Belo Horizonte não votariam em Lacerda. Jô aparece com 8% e Quintão, com 5%. O campeão é Pepê (PCO) - 21% não votariam no candidato de jeito nenhum - e Vanessa Portugal, que aparece com 15%. A pesquisa Ibope contratada pelo O Estado de S. Paulo e pela TV Globo foi a campo entre 26 e 28 de agosto e entrevistou 805 eleitores de Belo Horizonte, com intervalo de confiança estimado em 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, sob número 59638/2008.