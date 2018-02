Ibope: Kassab sobe 4 pontos e se aproxima de Alckmin O prefeito Gilberto Kassab (DEM) ganhou 4 pontos porcentuais, chegou a 12% e foi o único a subir na pesquisa Ibope contratada pelo O Estado de S. Paulo e pela TV Globo. Com a ascensão, ele reduziu em 8 pontos a diferença que o separava do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. O tucano, que tinha 31% das intenções de voto na terceira semana de julho, caiu para 26% há duas semanas e agora voltou a descer mais 4 pontos, ficando com 22%. Na liderança da corrida paulistana, segue tranqüila a petista Marta Suplicy, que oscilou 2 pontos para baixo e agora atingiu os 39%. Os números indicam a necessidade de realização de segundo turno em São Paulo. A nova pesquisa revela os efeitos dos primeiros dez dias de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Mostra também uma tendência de possível polarização entre Marta e Kassab - num confronto entre a atual administração e a anterior - e sugere que Alckmin - coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) - está tendo dificuldades em fixar um discurso no eleitorado. Abaixo dos três candidatos mais votados estão o ex-prefeito Paulo Maluf (PP), que segue com os mesmos 9% que apresentou nas duas últimas pesquisas, e Soninha Francine, que oscilou 1 ponto para cima, indo de 2% para 3%. Os demais candidatos não atingiram 1%. A posição de Kassab - da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) - no levantamento melhorou também nas simulações de segundo turno. Ele ainda perde para Marta (por 55% a 32%) e para Alckmin (por 52% a 27%), mas reduziu a distância de 25 pontos porcentuais que o separava da petista para 23; e a diferença de 37 pontos com que o tucano o venceria agora caiu para 25. O número de indecisos recuou acentuadamente na pesquisa espontânea. Na sondagem anterior, 44% dos eleitores não citavam um candidato espontaneamente, quando abordados pelos pesquisadores. Agora, apenas 33% não revelam um nome. Curiosamente, na pesquisa estimulada o número de indecisos agora aumentou: no levantamento anterior, 11% dos eleitores consultados disseram que votariam em branco, anulariam o voto ou não respondiam; agora, 14% estão nesse conjunto de posições. Tendência A nova queda de Alckmin reafirma sua tendência declinante: ele tinha 31% na terceira semana de julho, desceu para 26% em meados de agosto e agora voltou a cair, sempre acima da margem de erro - em 40 dias, perdeu 9 pontos. Nessas três pesquisas, Marta - da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) - pulou de 34% para 41% e agora voltou a 39%, numa variação dentro da margem de erro. Kassab também experimenta uma trajetória irregular: tinha 10%, caiu para 8% e agora subiu para 12%. Na pesquisa espontânea, Alckmin oscilou 2 pontos para cima, pulando de 14% para 16%, mas Kassab e Marta subiram, ambos, 4 pontos, acima da margem de erro. A petista saltou de 29% para 33%, enquanto o atual prefeito pulou de 6% para 10%. Esses números mostram que, no grupamento de eleitores que começam a consolidar o voto, Kassab já está em empate técnico com Alckmin, na intersecção da margem de erro - o prefeito pode ter entre 7% e 13% e o tucano, entre 13% e 19%. Rejeição Os índices de rejeição nivelam os candidatos Marta e Kassab. Enquanto 26% dos eleitores afirmam que não votariam na petista ?de jeito nenhum?, 24% dizem o mesmo do atual prefeito. Mas a rejeição de Kassab, que era de 27% na pesquisa anterior, está em tendência de baixa. Oscilou 3 pontos. A pesquisa do Ibope contratada pelo O Estado de S. Paulo e pela TV Globo entrevistou 1001 eleitores do município de São Paulo entre os dias 26 e 28 de agosto, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos porcentuais. Esta pesquisa está registrada na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo sob o número 02000108-SPPE.