Ibope: Kassab dispara e alcança Alckmin, e Marta cai O prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, cresceu 9 pontos porcentuais na corrida à Prefeitura de São Paulo. De acordo com pesquisa Ibope divulgada hoje, contratada pelo jornal O Estado de S. Paulo e Rede Globo, Kassab subiu de 12% para 21% das intenções de voto e aparece empatado com o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, que oscilou dentro da margem de erro de 22% para 21%. A pesquisa mostra também que a candidata do PT, Marta Suplicy, mantém a liderança, mas caiu de 39% para 35% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa Ibope, a quarta da série, mostra que o candidato do PP, Paulo Maluf, oscilou dentro da margem de erro, com 8% das intenções de voto contra 9% da mostra anterior, divulgada no dia 30 de agosto. A candidata do PPS, Soninha Francine, permanece com 3% e Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), registrou 1% na pesquisa divulgada hoje. Os candidatos Anai Caproni (PCO), Ciro Mora - "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB) -, Levy Fidelix (PRTB), Renato Reichmann (PMN) e Edmilson Costa (PCB) não alcançaram 1% das intenções de voto. De acordo com o Ibope, os votos brancos e nulos atingiram 4%, os indecisos somam 6% e não responderam, 1%. Nas simulações de segundo turno, se a disputa for entre Marta, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), e Alckmin, "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), a disputa aparece empatada, pois os dois registraram 45% das intenções de voto. Na briga entre Marta e Kassab, a petista aparece com 48% das intenções de voto e o atual prefeito e candidato à reeleição com 42%. Na hipótese do segundo turno ser disputado entre Alckmin e Kassab, o tucano venceria o pleito com 48% das intenções de voto contra 34% de Kassab. O Ibope perguntou aos eleitores em quem eles não votariam "de jeito nenhum" para a Prefeitura de São Paulo. O líder em termos de rejeição é o candidato do PP, Paulo Maluf, com 53%, seguido de Marta Suplicy com 31%, Gilberto Kassab, da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), com 22%, Levy Fidelix com 17%, Soninha com 15% e Geraldo Alckmin com 12%. Na pesquisa espontânea, onde não é mostrado o disco com os nomes dos candidatos, Marta Suplicy aparece com 30% das intenções de voto, Gilberto Kassab com 17% e Geraldo Alckmin com 14%. Paulo Maluf registrou 6% das intenções de voto na mostra espontânea e Soninha 2%. O Ibope realizou 1001 entrevistas, entre os dias 9 a 11 deste mês, o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, sob o registro nº 02400108-SPPE.