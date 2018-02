Ibope: João da Costa assume ponta isolada em Recife O candidato da coligação "Frente do Recife" (PCdoB-PDT-PMN-PTB-PRP-PTdoB-PT-PSDC-PR-PSB-PTN-PRB-PRTB-PSL-PHS), João da Costa, saiu da posição de empate técnico com Mendonça Filho (DEM) e assumiu a liderança isolada da corrida pela Prefeitura do Recife. Apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB) e pelo atual prefeito do Recife, João Paulo (PT), Costa tem agora 47%, segundo pesquisa Ibope encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo. Já Mendonça Filho ficou com 22% das intenções de voto. Na pesquisa Ibope anterior, feita há duas semanas, Costa tinha 30% das preferências, e seu principal adversário aparecia com 27%. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, não era possível afirmar com certeza que estava na dianteira. A simulação de segundo turno projeta vitória de João da Costa, com 54%, contra 35% do candidato do DEM. Em terceiro lugar está o candidato Cadoca, da coligação "Amor pelo Recife" (PSC-PP-PTC-PPS-PV), com 10%. A seguir vem o candidato da "Coligação por um Novo Recife" (PMDB-PSDB), Raul Henry, com 5%. Ex-secretário de Orçamento Participativo na gestão de João Paulo, Costa começou a campanha em desvantagem. Mendonça Filho, que disputou a reeleição como governador de Pernambuco em 2006 - ele havia assumido o cargo após a saída de Jarbas Vasconcellos, que se candidatou ao Senado -, liderava a disputa por dez pontos percentuais em julho (30% a 20%). A situação começou a mudar à medida que a campanha do petista associou seu nome aos dos três fortes padrinhos políticos, todos com altas taxas de popularidade. Um dos slogans da campanha é ?o que João fez, João fará?. Segundo o Ibope, a gestão do prefeito João Paulo é considerada ótima ou boa por 65% dos moradores de Recife. A avaliação do governo do presidente Lula é ótima ou boa por 73%. A pesquisa Ibope contratada pelo "Estado" e pela TV Globo foi a campo entre 26 e 28 de agosto e entrevistou 805 eleitores do Recife. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na 9ª Zona Eleitoral do Recife, sob número 042/2008.