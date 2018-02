Ibope indica vitória de candidato de Aécio e Pimentel em BH O candidato do PSB à prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, disparou na preferência do eleitorado e venceria no primeiro turno se as eleições fossem hoje, mostrou uma pesquisa do Ibope publicada neste sábado no jornal O Estado de S. Paulo. Apoiado pelo governador Aécio Neves (PSDB) e pelo atual prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), Lacerda pulou de 9 por cento das intenções de voto, em meados do mês, para 40 por cento agora. A antiga líder da disputa, Jô Moraes (PCdoB) passou de 18 para 15 por cento. A margem de erro da pesquisa, realizada entre terça e quinta-feira, é de 3 pontos percentuais. Levantamento do Datafolha na semana passada já mostrava um primeiro salto de Lacerda: na ocasião ele tinha subido 15 pontos para 21 por cento das intenções de voto. (Por Alexandre Caverni)