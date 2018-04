Ibope: Gabeira e Paes estão empatados com 43% no Rio Os candidatos do PV, Fernando Gabeira, e do PMDB à prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), estão empatados na corrida eleitoral do segundo turno com 43% das intenções de voto, informou pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S.Paulo e Rede Globo e divulgada hoje. Os votos em branco e nulos somaram 7% e não sabem ou não responderam, também 7%. A margem de erro da sondagem é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, Gabeira, da "Frente Carioca" (PV-PSDB-PPS), estava com 42% e Paes, da coligação "Unidos pelo Rio" (PMDB-PP-PSL-PTB), com 39%. Na contagem dos votos válidos, Gabeira e Paes têm 50%. O Ibope perguntou se os entrevistados poderiam mudar o voto e 82% disseram que a decisão é definitiva e 15% responderam que ainda podem mudar. O período de campo da pesquisa foi nos dias 21 e 22 de outubro, com 2.002 eleitores. O intervalo de confiança estimado é de 95%. Esta pesquisa está registrada na 228ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, sob o protocolo nº 550/08.