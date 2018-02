Ibope confirma empate técnico entre Crivella e Paes no Rio A nova pesquisa Ibope, publicada neste sábado no jornal O Estado de S.Paulo, confirmou a ascensão de Eduardo Paes (PMDB) e o empate técnico entre ele e Marcelo Crivella (PRB) na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro. O senador, porém, manteve uma vantagem numérica sobre o peemedebista. Crivella caiu de 28 por cento das intenções de voto, em meados de agosto, para 24 por cento agora, enquanto Eduardo Paes subiu de 12 para 19 por cento. A margem de erro da pesquisa, realizada entre terça e quinta-feira, é de 3 pontos percentuais. A candidata do PCdoB, Jandira Feghali perdeu contato com Paes, oscilando de 11 para 10 por cento. Levantamento do Datafolha na semana passada já mostrava o empate técnico no primeiro lugar. Segundo o Datafolha, Crivella tinha 20 por cento das intenções de voto contra 17 por cento de Paes. Jandira aparecia com 15 por cento. (Por Alexandre Caverni)