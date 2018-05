Ibope: candidato do PT mantém liderança no Recife O candidato João da Costa, do PT, manteve a liderança isolada da corrida pela prefeitura do Recife, de acordo com pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo e divulgada hoje. Como as intenções de voto em Costa são maiores do que o total dos índices dos concorrentes, o petista pode vencer já no primeiro turno. Costa oscilou negativamente um ponto porcentual, de 47% para 46%, assim como o candidato Mendonça Filho (DEM), que ficou com 21% ante 22% do levantamento divulgado dia 30. Já o candidato Raul Henry, da "Coligação por um Novo Recife" (PMDB-PSDB), subiu quatro pontos porcentuais, indo de 5% para 9%. Depois, vem Carlos Eduardo Cadoca, do "Amor pelo Recife" (PSC-PP-PTC-PPS-PV), que caiu de 10% para 8% na sondagem divulgada hoje. Edilson Silva, do PSOL, e Katia Telles, do PSTU, mantiveram 1%. O candidato Roberto Numeriano (PCB) não foi mencionado pelos eleitores entrevistados. Os eleitores que afirmaram que votarão em branco ou anularão o voto somaram 8% e os indecisos, 5%. Na pesquisa espontânea, Costa - coligação "Frente do Recife" (PCdoB-PDT-PMN-PTB-PRP-PTdoB-PT-PSDC-PR-PSB-PTN-PRB-PRTB-PSL-PHS) - obteve 38% contra 16% de Mendonça Filho e 6% de Henry. Cadoca alcançou 5% nessa modalidade. Já Silva, Katia e Numeriano não foram citados no levantamento espontâneo. Os votos em branco e nulos ficaram em 10% e os eleitores indecisos ou que não responderam somaram 24%. Segundo turno Na projeção para um eventual segundo turno entre Costa e Mendonça Filho, o petista venceria a disputa, com 52% contra 38% do democrata. Se a briga fosse entre Costa e Cadoca, o petista levaria a melhor, com 62% das intenções de voto. Cadoca perderia, com 24%. Foi realizada ainda uma simulação entre Mendonça Filho e Cadoca. O democrata seria eleito com 57%, contra 26% do candidato do PSC. O maior índice de rejeição é de Katia Telles, do PSTU, em quem 43% dos eleitores entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum para prefeito da capital pernambucana. O comunista Numeriano é o segundo mais rejeitado, com 33%, seguido por Edilson Silva, do PSOL, com 32%, Cadoca, do PSC, com 27%, Henry, 24%, e Costa, 20%. Depois vem o democrata Mendonça Filho, com 18%. Ficha técnica A pesquisa Ibope foi realizada entre segunda e quarta-feira, com 805 eleitores do Recife. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na 9ª Zona Eleitoral de Recife, sob o número 50/2008.