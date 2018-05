Ibope: candidato do PSB à prefeitura de BH vai a 42% A quarta pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela TV Globo mostra a consolidação do candidato Márcio Lacerda (PSB) na liderança, após subir 2 pontos porcentuais - de 40%, no levantamento anterior, do dia 30, para 42% na sondagem divulgada hoje - o que lhe garantiria a vitória em primeiro turno. Seu índice supera a soma de todos os adversários, que é de 29 pontos porcentuais. A deputada Jô Moraes (PC do B) oscilou negativamente 3 pontos porcentuais - de 15% para 12%. A margem de erro é de 3 pontos. Em terceiro lugar está Leonardo Quintão (PMDB), com 11%, um ponto porcentual a mais do que na pesquisa anterior. Gustavo Valadares (DEM) ficou com 2% ante 1% da pesquisa anterior. Sérgio Miranda teve 1%, ante 2% do levantamento do dia 30, e Vanessa Portugal (PSTU) aparece com o mesmo 1% do outro levantamento. Jorge Periquito (PRTB) e Pepê (PCO) também tiveram 1%. O índice de indecisos ficou em 19%, o que significa que um em cada cinco eleitores da capital mineira ainda não definiu o voto, e o dos que pretendem votar em branco ou anular o voto, 9%. Não respondeu 1% dos eleitores entrevistados. Espontânea Na pesquisa espontânea, Lacerda obteve 37% das intenções de voto. Jô Moraes ficou com 9%, Quintão, com 8%, e Valadares, Jorge Periquito e Miranda atingiram 1%. André, Pepê e Vanessa não foram citados nessa modalidade. Votos em branco e nulos somaram 10% e "não sabem ou não responderam", 32%. Segundo turno As sondagens de segundo turno não mudaram em relação à ultima pesquisa. O candidato do PSB a prefeito de Belo Horizonte segue com quase a mesma vantagem sobre Jô Moraes (48% a 20%) e Quintão (47% a 20%). Já se o segundo turno fosse disputado entre Jô Moraes e Quintão, o placar seria de 31% para o peemedebista ante 28% dados à comunista. Esse resultado configura empate técnico, segundo o Ibope, pois a diferença está dentro da margem de erro. Antes, Jô Moraes venceria Quintão por 32% a 25%. Rejeição Como na pesquisa anterior, nenhum dos candidatos que lideram o levantamento tem grandes índices de rejeição. A rejeição a Jô Moraes, no entanto, subiu de 8% para 14%, assim como a de Lacerda, que foi de 4% para 10%. Quintão, que era rejeitado por 5% na sondagem anterior, obteve agora 8%. O Ibope realizou a pesquisa entre segunda e quarta-feira desta semana, quando foram entrevistados 805 eleitores na capital mineira. A pesquisa foi registrada sob o número 64564/2008, na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte.