Ibope: candidato do PDT lidera com 50% em Niterói-RJ A primeira pesquisa do Ibope sobre a eleição municipal em Niterói (Grande Rio) revela que o PDT pode tirar do PT a prefeitura da cidade já no primeiro turno. Os números da pesquisa divulgados hoje mostram que o ex-prefeito Jorge Roberto Silveira (PDT) lidera com 50% das intenções de voto. Em segundo lugar, o candidato do PT, o deputado estadual Rodrigo Neves, atingiu 18%. Em seguida, o tucano Gegê Galindo tem 9% e Paulo Eduardo Gomes (PSOL), 4%. Edésio Nunes (PHS) atingiu 1%. Não souberam responder 11% dos entrevistados. Outros 8% declararam que votarão em branco ou nulo. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. Reeleito em 2000, Silveira deixou a prefeitura de Niterói em 2002 para concorrer ao governo do Estado do Rio, mas foi derrotado por Rosinha Matheus, então no PSB. O vice dele, Godofredo Pinto (PT), assumiu o governo e foi reeleito em 2004. O petista tentou evitar o lançamento de Neves, com quem se desentendeu e não tem participado da campanha. No entanto, o deputado estadual tem contado com o apoio do governador do Estado, Sérgio Cabral (PMDB), e a exclusividade do uso de imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo assim, não tem conseguido superar o favoritismo de Silveira, que tem feito críticas à administração petista. Na pesquisa do Ibope, contratada pela TV Globo, 44% dos eleitores classificaram a administração de Godofredo como ruim e péssima, e 21% como ótima ou boa. O favoritismo de Silveira é acentuado na pesquisa espontânea, onde ele consegue desempenho similar: 45% declararam que vão votar nele sem conhecer os nomes da lista de candidatos. A rejeição do pedetista, de 16%, está no mesmo patamar dos principais adversários: Neves tem 17% e Gegê 16%. A pesquisa ouviu 602 eleitores entre 12 e 14 de setembro e foi registrada sob o número PA 231/08 - RPE 11 na 72º Zona Eleitoral de Niterói.