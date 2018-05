Ibope: Candidata do DEM segue em 1º em Ribeirão Preto A deputada estadual Dárcy Vera (DEM) segue na liderança da corrida eleitoral à Prefeitura de Ribeirão Preto e ainda venceria no primeiro turno, com 52% das intenções de votos, de acordo com a pesquisa Ibope/EPTV divulgada hoje pela afiliada da Rede Globo no interior paulista. Porém, a sondagem aponta uma queda de 13 pontos porcentuais da candidata, ante os 65% do levantamento anterior, divulgado em 29 de agosto. Em segundo lugar está o atual prefeito e candidato à reeleição pela coligação "Progresso e Modernidade" (PP-PSDB-PSB-PTC-PSDC), Welson Gasparini, com 18%, alta de cinco pontos porcentuais ante os 13% do levantamento anterior. Rafael Silva - "Compromisso com a Verdade" (PDT-PCdoB) - subiu de 4% para 5%, e empata com o candidato da coligação "por uma Ribeirão Mais Saudável" (PRP-PT), Feres Sabino, que tinha 2% em agosto e agora também tem 5%. Na pesquisa do Ibope divulgada hoje aparecem também Mauro Inácio, da "Frente de Esquerda Classista e Socialista" (PSTU-PCB), com 2%; Daniel Lobo (PTB) e Rubens Chioratto Júnior (PSOL), ambos com 1%. Brancos e nulos somaram 6% e não sabem ou não responderam atingiram 10%. O levantamento apontou ainda uma ampla vantagem de Dárcy Vera - "Ribeirão para Todos" (DEM-PMDB-PMN-PSL-PV-PTdoB-PSC-PR-PHS-PTN-PRTB-PPS-PRB) - para os três candidatos seguintes mais bem colocados, caso haja segundo turno na cidade. Ela venceria Gasparini por 60% a 24%, Silva por 65% a 17% e Sabino por 65% a 15%, de acordo com o Ibope. A pesquisa foi realizada entre terça-feira e ontem. Foram entrevistados 756 eleitores e a margem de erro é de quatro pontos porcentuais. A sondagem está registrada na 108ª Zona Eleitoral de Ribeirão Preto/SP, sob o número 006/08.