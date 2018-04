Ibope: Berger será reeleito em Florianópolis com 61% Com 61% dos votos válidos, o prefeito de Florianópolis e candidato à reeleição, Dário Berger (PMDB), deve ser reeleito para mais um mandato, segundo levantamento de boca-de-urna do Ibope, encomendado pela RBS TV de Florianópolis, afiliada da Rede Globo. O candidato Esperidião Amin (PP) ficou com 39% dos votos. O Ibope ouviu 4 mil eleitores e o levantamento foi registrado com o número 9820/8 na 12ª Zona Eleitoral. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.