Ibope aponta PMDB e PT no 2º turno em Salvador A pesquisa de boca-de-urna divulgada pelo Ibope às 17h25 sobre a eleição municipal em Salvador (BA) aponta segundo turno entre o atual prefeito, candidato à reeleição, João Henrique Carneiro (PMDB) e o deputado federal Walter Pinheiro (PT). De acordo com o instituto, ACM Neto (DEM), que liderou as pesquisas durante toda a campanha, ficou em terceiro, com 27% - ainda assim, em situação de empate técnico com os dois outros, já que a margem de erro, segundo o Ibope, é de 2%. O Tribunal Regional Eleitoral acredita que a apuração dos votos na capital baiana termine até as 21 horas.