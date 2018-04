Ibope aponta empate no segundo turno em Salvador A pesquisa Ibope de intenção de voto para o segundo turno das eleições à prefeitura de Salvador, na Bahia, mostra uma disputa acirrada, assim como ocorreu no primeiro turno. O levantamento divulgado hoje pela TV Bahia, afiliada da Rede Globo, aponta empate entre João Henrique Carneiro (PMDB) e Walter Pinheiro (PT), ambos com 44% das intenções. Os votos brancos e nulos somam 8% e os indecisos, 4%. No primeiro turno, Carneiro, da coligação "A Força do Brasil em Salvador" (PMDB-PTB-PDT-PMN-PSL-PSC-PP-PHS-PRTB), teve 30,97% dos votos válidos, enquanto Pinheiro, da "Salvador, Bahia, Brasil" (PCdoB-PV-PT-PSB), obteve 30,06%. O Ibope ouviu 805 eleitores na capital baiana entre ontem e hoje e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais. O levantamento está registrado na 18ª Zona Eleitoral de Salvador sob o número 40357/08.