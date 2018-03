Ibiúna relembra Congresso da UNE de 1968 Quarenta e cinco anos depois do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) de 1968, onde 700 participantes foram presos, estudantes se reúnem novamente em Ibiúna (70 km de São Paulo), desta vez para o 11.º Congresso da União Estadual dos Estudantes de São Paulo (UEE). No evento, militantes daquela época, entre eles os ex-ministros José Dirceu (Casa Civil) e Franklin Martins (Comunicação Social), serão homenageados com um ato de reparação coletiva.