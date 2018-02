Humberto Costa, do PT, lidera com 40% no Recife O senador Humberto Costa, candidato do PT à prefeitura do Recife, saiu na dianteira na primeira pesquisa Ibope para as eleições de outubro. O petista tem 40% das intenções de voto, seguido por Mendonça Filho, do DEM, com 20%. Em terceiro vem o tucano Daniel Coelho, com 9% e Geraldo Júlio, do PSB - com apoio do governador Eduardo Campos -, teve 5% das intenções de voto. Outros quatro tiveram menos de 2%. Brancos e nulos somaram 14%.