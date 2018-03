Hospital afirma que vai processar governo A diretoria da Casa de Saúde Pinheiro Machado, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado do Rio, na zona sul, estuda processar o governo do Estado devido à ação da Polícia Militar durante a manifestação promovida anteontem à noite na região. Durante confrontos que começaram quando manifestantes lançaram rojões contra os policiais, cerca de 40 agentes da Tropa de Choque invadiram a clínica para buscar ativistas que se refugiavam no local. Segundo diretores médicos, os policiais lançaram bombas de gás no corredor da emergência do hospital.